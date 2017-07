Dios mio de mi vida... Que desastre...

Bergoglio promueve el cambio de sexo y la ideología de género de homosexuales travestis prostitutos y le hace proselitismo a una ONG gay que funciona en un monasterio católico de Neuquén-Argentina.

En el 2016 presentaron un proyecto para reconocer el activismo gay de la monja Mónica Astorga que dice:



Desde el año 2005 la hermana Mónica Astorga Cremona realiza tareas con objeto de contener, promover los derechos y la igualdad de oportunidades de personas transexuales.

Deuteronomio 22:5 La mujer no se vista de hombre, ni el hombre se vista de mujer; por ser abominable delante de Dios quien tal hace.

el vicio de la sodomía sufrirá más dolores en el infierno que cualquier otro, porque este es el peor pecado que existe

1 Cor 6:9 No se dejen engañar: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios.

es.news “El Papa Francisco me alienta y con él me escribo vía mail”

después que supo que las hermanas están construyendo una casa para “mujeres trans”,

“usted y su convento están cerca de mi corazón, como también las personas con las que ustedes están trabajando. Usted puede decirles esto”.

cedido por el Municipio en el barrio Confluencia de Neuquén

y sin completar la tarea, porque la gente que vive en los alrededores no quieren que se instalen.

crear la asociación Vidas Escondidas, con la que lograron

les otorgue un predio de 1.500 metros cuadrados en Confluencia

al enterarse de que iban a hacer casas, varios vecinos se quejaron y advirtieron que no lo permitirán”.

NO ha dejado la prostitución.

“ellas son las leprosas de esta época”.

Ellas son los leprosos de la actualidad.

en complicidad con Cáritas y el obispado

En un predio que el Obispado cedió a “Vidas Escondidas” se construirán dos viviendas destinadas a adultos mayores de la comunidad LGBT .

“El mayor acto de caridad hacia el prójimo es salvar su alma del infierno”.

Bergoglio apoya a una monja activista gay carmelita, que hace 11 años se contactó con un grupo de homosexuales prostitutos y drogadictos que se visten de mujer, supuestamente para que “dejaran” la calle, inició una cooperativa de costuras y una peluqueríaen rebelión contra la Palabra de Dios los ha estado confirmando en su cambio de sexo. Esta monjano busca su conversión para que se salven, los trata como si fueran mujeres y los engaña diciéndoles que Dios les quiere como son. Al hacer que los homosexuales travestis se obstinen en su pecado, se enorgullezcan y presuman de ely no lo abandonen, logra que ellos pisotean la Sangre de Cristo, y abiertamente desafíen la Palabra de Dios y la desobedezcan al impugnar la Verdad revelada en la Escritura, rebelándose abiertamente contra Dios desafiando sus leyes, pecando de presunción cometen el pecado de blasfemia contra el Espiritu Santo.Santa Caterina de Siena Doctora de la iglesia y San Bernardino de Siena, llegaron a afirmar que la sodomía es el pecado más grave después del pecado en contra del Espíritu Santo, sin embargo, si se practica, en violación de los mandamientos de Dios,En el diálogo de la Divina Providencia a Santa Catalina de Siena que se puede leer en el cap. 124 Dios mismo le revela a ella la gravedad de ese pecado.La monja pro-gay también promueve abiertamente la aceptación de la homosexualidad. Esta monja militante gayes una asesina de almas.San Bernardino de Siena, predicador franciscano del siglo XV El ilustre franciscano escribió: “Ningún pecado tiene mayor poder sobre el alma que la maldita sodomía , que fue odiada siempre por todos los que viven según Dios … Alguien que vivió practicando.” (San Bernardino de Siena, Predica XXXIX, en Le prediche volgari (Milan:. Rizzoli, 1936 ), pp 869ff., 915, en F. Bernadei, op. cit., p. 11f) —Hace 8 años que Bergoglio ha estado apoyando a la monja activista gay:En 2009, cuando Jorge Bergoglio, arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, visitó Neuquén, la hermana Mónica le contó quea ese grupo de chicas trans: “Y él me dijo que por favorque no abandone este trabajo de frontera que me había puesto el Señor”, explica. (Noticia Cadena 3)“El centro de la Iglesia es Jesús, y él no discrimina a nadie”San Jerónimo, como opinan los fariseos y los escribas,Astorga aclaró: “No soy monja de clausura, soy monja de vida contemplativa,La monja herética promueve la ideología de género. En el lugar donde viven los homosexuales travestis tienen la bandera gay y en vez de restaurarles su identidad sexual la monja los reafirma en suFrancisco envió un correo a la hermana Mónica Astorga, una carmelita de Centenario (Argentina),es decir, prostitutos homosexuales y adictos a las drogas que se visten como mujeres. Francisco escribió a la hermana:Bergoglio ahora está -intercediendo públicamente- felicitando a la monja apostata para ayudarla a construir un Sodoma y Gomorra en Neuquén Argentina. 15 viviendas para homosexuales travestis en el barrio Confluencia de esta ciudad. Un proyecto similar al de la argentina marxista subversiva progay Milagro Sala que construyó un barrio para lesbianas, gay y travestis en Jujuy.Las Noticias de la Cadena 3 nos demuestran la oposición de los vecinos que ha tenido la monja herética, es obvio que Bergoglio quiere utilizar su influencia mundial para enviarle su apoyo:“La tarea de la carmelita Mónica no está exenta de sobresaltos: este miércoles tuvo que salir de mediadora entre vecinos y un grupo de 15 travestis que iba a cercar un predio, pero se tuvieron que ir del lugar custodiadas por la PolicíaEn tanto, la hermana, del Monasterio Carmelitas Descalzas de Centenario, las había instado aque la MunicipalidadLa hermana Mónica intercedió para aclarar la situación, pero el problema no terminó ahí, ya que,(Noticia Cadena 3)Rawson que se hace llamar Romina con la que la monja progresista empezó a contactarse con los travestis prostitutos para que supuestamente “dejaran” la calle, ahora tiene todos los cursos hechos y tiene una peluquería, pero además de seguir siendo travesti la misma monja dijo a Radio María que RawsonLa monja radical feminista trata a Rawson como una mujer.La monja pro gay también comparte en su blog temas de niños travestis en la marcha de orgullo gay , adopción gay , temas para justificar y normalizar el travestismo y otros temas de activismo gay Bergoglio está promoviendo la ideología de genero, haciéndole proselitismo a una ONG de homosexuales travestis y está apoyando el cambio de sexo de los homosexuales travestis, tratándolos como si fueran mujeres:“En la época de Jesús, los leprosos eran rechazados así.No dejes el trabajo de frontera que te tocó”Este es el acompañamiento bergogliano para que se condenen los que se obstinan en el vicio de la sodomía.Bergogliode Argentina está apoyando y haciéndole proselitismo a la“Vidas Escondidas”, que en lugar de animarlos para que vivan en castidad en obediencia a las leyes de Dios, los reafirma en la seudo-identidad trans. La descripción de Telam de este video dice:En el 2008 el vice- presidente de Cáritas Diocesana Germán les ayudó para que inauguraran una peluquería.queles cedió una casa, él mismo la inauguró. Colaboradores la repararon.Bergoglio se rebela contra la Palabra de Dios y apoya a los homosexuales que se disfrazan de mujeres, animándolos a seguir obstinados en su perversión.Igualmente Bergoglio en Argentina en el 2012 apoyó la adopción gay del travesti Roberto Trinidad , tratándolo como si fuera una mujer y condenando a los sacerdotes que se opusieron a una ceremonia sacrílega en la que además se le permitió a la pareja gay la comunión sacrílega.2 Corintios 11:13-15Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño: que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. Pero su fin será conforme a sus obras.Santo Cura de Ars.