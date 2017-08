Ein Wettbewerb, um Papst Franziskus zu treffen

Kardinal Juan Luis Cipriani von Lima in Peru kündigte am 12. August einen Liederwettbewerb an. Der Sieger darf Papst Franziskus treffen. Die Teilnehmer müssen ein Lied für Franziskus schreiben, der im Januar 2018 nach Peru reisen wird.Der Gewinner darf sein Stück in Gegenwart des Papstes aufführen. Das Projekt ist auf www.bienvenidofrancisco.pe beschrieben.