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Сатана в ответе? Ватикан продвигает идеологию сторонников абортов
Как сообщает lifesitenews, в период со 2 по 4 ноября, Папская академия наук, известная своими противоречивыми достижениями, планирует провести в Ватикане конференцию, посвященную ограничению рождаемости. Среди спикеров будут представлены:
- немецкий эксперт по климату и активный распространитель информации о глобальном изменении климата, Ханс Шельнхубер;
- индийский экономист, сторонник идеи ограничения рождаемости и большой поклонник китайской инициативы "один ребенок в семье", Парта Дасгупта;
- американский экономист, для которого аборт является экономически выгодным способом избавления от "нежеланных детей", Джеффри Сакс;
- а также такие американские политики, как губернатор Калифорнии, Джерри Браун, который поддерживает работу сети клиник по проведению абортов, Planned Parenthood.
Кроме того, в период с 27 февраля по 1 марта, в Ватикане проходила неоднозначная конференция под названием "Биологическое угасание", в ходе которой также активно выступали сторонники абортов.
Изображение: © Dennis Jarvis, CC BY-SA, #newsYvnbdlxtza
- немецкий эксперт по климату и активный распространитель информации о глобальном изменении климата, Ханс Шельнхубер;
- индийский экономист, сторонник идеи ограничения рождаемости и большой поклонник китайской инициативы "один ребенок в семье", Парта Дасгупта;
- американский экономист, для которого аборт является экономически выгодным способом избавления от "нежеланных детей", Джеффри Сакс;
- а также такие американские политики, как губернатор Калифорнии, Джерри Браун, который поддерживает работу сети клиник по проведению абортов, Planned Parenthood.
Кроме того, в период с 27 февраля по 1 марта, в Ватикане проходила неоднозначная конференция под названием "Биологическое угасание", в ходе которой также активно выступали сторонники абортов.
Изображение: © Dennis Jarvis, CC BY-SA, #newsYvnbdlxtza