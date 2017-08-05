Сатана в ответе? Ватикан продвигает идеологию сторонников абортов

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Planned Parenthood

Как сообщает, в период со 2 по 4 ноября, Папская академия наук, известная своими противоречивыми достижениями, планирует провести в Ватикане конференцию, посвященную ограничению рождаемости. Среди спикеров будут представлены:- немецкий эксперт по климату и активный распространитель информации о глобальном изменении климата, Ханс Шельнхубер;- индийский экономист, сторонник идеи ограничения рождаемости и большой поклонник китайской инициативы "один ребенок в семье", Парта Дасгупта;- американский экономист, для которого аборт является экономически выгодным способом избавления от "нежеланных детей", Джеффри Сакс;- а также такие американские политики, как губернатор Калифорнии, Джерри Браун, который поддерживает работу сети клиник по проведению абортов,Кроме того, в период с 27 февраля по 1 марта, в Ватикане проходила неоднозначная конференция под названием "Биологическое угасание", в ходе которой также активно выступали сторонники абортов.