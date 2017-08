Giornalista pro-Francesco attacca il fallimento di Francesco in Venezuela

Clarín

Julio Algañaraz, corrispondente romano del quotidiano argentino, ha detto il 4 agosto che la richiesta di papa Francesco di fermare l'istituzione della Assemblea Costituente del Venezuela è stata "il suo peggiore abbaglio diplomatico in più di quattro anni del suo pontificato". Secondo Algañaraz, la richiesta di Francesco "mostra una fondamentale goffaggine che sembra incredibile per la diplomazia vaticana".Nel passato, Algañaraz ha sempre lodato il carattere "rivoluzionario e progressista" del papato di Francesco.L'abitudine di alzare la voce contro dei progetti solo dopo che sono stati messi in opera era uno schema comportamentale noto dell'arcivescovo Bergoglio, quando ciò riguardava persone per le quali egli non aveva simpatie ideologiche o politiche.