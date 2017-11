"Heuchler glauben nicht an Seher" Soso.

Das ist eine Überschrift des Users "Heilwasser", die hinterfragt gehört: " Heuchler glauben nicht an Seher. Eine erstaunlich einfache Logik Denn: Woran glaube ich?Verlangt die Kirche von mir, an Menschen zu glauben?Habe ich als Katholik an Seher zu glauben?Bin ich, wenn ich an Privatoffenbarungen grundsätzlich nicht glauben würde, oder wenn ich an die eine oder andere nicht glauben möchte, ein Heuchler? Gute Dokumente dazu gibt es in meinem Album Lehramtliche Normen - Pilger - [Medjugorje u. a.] Es hat schon Tausend Klicks, wie ich soeben bemerkt habe. Danke für das hohe Interesse!Sicherstellung: Die Verlinkung lautet "Heuchler glauben nicht an Seher. Eine erstaunlich einfache Logik." Heute hochgeladen von "Heilwasser"Bild: www.michaeljournal.org/…/the-apparition-…