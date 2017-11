Cile: polemiche sui costi del viaggio di Francesco

Il congresso del Cile ha approvato esenzioni fiscali per ricche compagnie che finanziano il viaggio di papa Francesco in Cile dal 15 al 18 gennaio 2018. La visita di tre giorni costerà 18 milioni di dollari, dei quali la Chiesa pagherà solo un terzo. Quattro banche hanno messo i loro bancomat a disposizione per donare per l'evento.Circoli secolari di sinistra, solitamente vicini a Francesco, hanno protestato contro i costi, che considerano "imponenti."Considerano inoltre inconcepibile che qualcuno, che predica umiltà e i pericoli della commercializzazione, appaia come opzione ad uno sportello bancomat.