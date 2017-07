Stupefacente: "Un Problema di Discernimento"

benoit-et-moi.fr

Il blog franceseriferisce di un gruppo di neo-ordinati sacerdoti in camicia e collare bianco, tutti della stessa diocesi, che hanno fatto un pellegrinaggio a Roma alcuni giorni or sono. Hanno chiesto di pranzare a Casa Santa Marta e di concelebrare con Francesco il giorno seguente. Durante il pranzo, Francesco li ha raggiunti: "Di dove siete?" I sacerdoti hanno risposto orgogliosi: "Della diocesi X." Francesco, apparentemente di cattivo umore, ha risposto: "Oh, a X ci sono ancora molti sacerdoti. Ciò significa che c'è un problema, un problema di discernimento." E ha proseguito per conto suo.L'informazione ha origine da un sacerdote che il blog identifica come personalità nota al pubblico e al di sopra di ogni sospetto, ma che ha bisogno di essere protetto da rappresaglie.