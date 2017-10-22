Папа Франциск: "Все будет спасено. Абсолютно все"

11 октября Папа Франциск заявил о том, что людям не стоит бояться дня страшного суда, потому что "в конце всех нас ждет великодушный Иисус", поэтому, "все будет спасено. Абсолютно все".Сборник цитат Франциска, в которых он отрицает существования ада, была опубликована Сандро Магистером 20 октября.23 августа Франциск сравнил последний день человечества с "огромным навесом, под которым Господь будет встречать все человечество, чтобы остаться с людьми навсегда". Магистер напоминает, что Франциск уже несколько раз выборочно цитировал Евангелие, упуская предупреждения Иисуса о вечном проклятии.Если бы Франциск оказался прав, то ни он, ни его церковь не были бы нужны человечеству, ведь тогда не было бы никакой разницы между святым человеком и грешником.