SARAH FOR POPE 2시간 전

Das Schild ist doch wieder nur so ein PR-Gag

dieses mediengeilen Papstes!

Wie der "Kreuzknappe" in seinem Artikel schon

richtig bemerkt hat, kommt doch so gut wie

niemand in die Etage im Gästehaus, wo der

Papst gut bewacht wohnt.

Also liest das auch kaum jemand. Ich neige auch

dazu, dass dieses scheinbar humorvolle Schild

eine Botschaft an die Kritiker ist: Jammern ist

bei mir zwecklos, gebt endlich Ruhe!