Cardinale permette funerali cattolici dopo suicidio eutanasia

America

Il cardinale Gérald Lacroix di Quebec, Canada, non si oppone a funerali in chiesa per cattolici che commettono suicidio tramite eutanasia, ha detto alla rivista gesuita. Secondo lui, gli anziani sono "bombardati" con messaggi che dicono che è meglio farsi uccidere. "Allora chi siamo noi per giudicare?" Lacroix ha citato una controversa affermazione di papa Francesco. Lacroix è pronto ad accettarlo, qualora Gesù lo accusi di "essere troppo pietoso".In realtà, Lacroix mette più pressione per l'eutanasia sulla parte più vulnerabile della popolazione.