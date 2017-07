13 Luglio 1917 - OGGI É L' ANNIVERSARIO DELLA TERZA DELLE SEI APPARIZIONI DELLA MADONNA A FATIMA.

Primo: Il 13 luglio ha riportato l’inferno al centro della consapevolezza cattolica.

Secondo: Maria ha ribadito il messaggio più impopolare – e più importante – del cristianesimo.

“Pentitevi!”

La visione dell’inferno di Nostra Signora di Fatima è un correttivo assolutamente necessario alla presuntuosa aspettativa che andremo comunque tutti in cielo

Terzo: Nostra Signora di Fatima ha deromanticizzato la guerra.

ma per punire il peccato.

Il 13 luglio è stato il giorno in cui la Madonna, apparendo a Fatima in Portogallo, ha mostrato l’inferno ai tre pastorelli e li ha messi severamente in guardia contro una seconda guerra mondiale e una nuova era di martirio.La sorprendente apparizione del 13 luglio 1917 ha cambiato la fede della Chiesa nella nostra epoca in vari modi:La piccola Lúcia dos Santos aveva 10 anni quando la Madonna di Fatima iniziò ad apparire a lei e ai cugini Francisco e Jacinta Marto, di 8 e 7 anni, ogni 13 del mese a cominciare dal maggio 1917.A luglio, anziché limitarsi a esortare i bambini a recitare il Rosario e a indicare loro il Paradiso, mostrò ai piccoli una visione terribile.“Vedemmo come un mare di fuoco”, scrisse Lucia. “Immersi in quel fuoco, i demoni e le anime, come se fossero brace trasparenti e nere, o bronzee, in forma umana… tra grida e gemiti di dolore e disperazione che suscitavano orrore e facevano tremar di paura”.Per dar credito a Nostra Signora di Fatima, la visione dell’inferno si verificò solo dopo un anno di preparazione, incluse le visite di un angelo e grandi rassicurazioni dal cielo, ma atterrì talmente soprattutto Jacinta che sembra abbia cambiato totalmente la sua personalità.I messaggi di Gesù (Marco 1, 15), Giovanni Battista (Matteo 3, 1-2) e Pietro (Atti 2, 38) erano tutti gli stessi:Gesù ha definito la missione della Chiesa come predicare “la conversione e il perdono dei peccati” (Luca 24,47).Ogni Papa, ha affermato che il peccato del secolo è la perdita del senso del peccato.Il rifiuto di pentirsi – la convinzione che il peccato in realtà non conti – è alla base dei disastri morali principali della nostra epoca, dall’aborto al traffico umano, dalla pornografia epidemica al tasso dei crimini violenti urbani.Chi non vede alcun male fa cose terribili.. È vero che Dio vuole perdonare tutti, ma una cosa lo ferma: non ci pentiamo.“La guerra finirà”, disse ai bambini a luglio, “ma se non si cessa di offendere Dio allora ne comincerà un’altra peggiore”.Indipendentemente da quello che capivano sui particolari, il senso generale di questo messaggio era chiaro ai pastorelli. La guerra non è un’occasione perché Dio ricompensi i vincitori,Il paradigma della “ricompensa” esisteva da lungo tempo nella storia cristiana: da Carlo Magno a Giovanna d’Arco, da Notre Dame des Victoires ai Conquistadores.Ogni cultura cristiana aveva il suo Robin Hood e il suo Re Artù.Ma Nostra Signora di Fatima ha gettato una secchiata d’acqua fredda su tutto questo.Il 13 luglio, infine, ha deromanticizzato il martirio.La Madonna sa che in cielo il martirio è glorioso, e che sulla terra è doloroso e triste.Nostra Signora di Fatima ha insegnato questa lezione cent’anni fa.I bambini hanno avuto una visione del papa “in rovina e mezzo tremulo con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena”, che pregava per i cadaveri in cui inciampava fino ad essere ucciso egli stesso.Il significato di tutto questo non è sfuggito ai tre pastorelli.Hanno imparato che era urgente consolare Gesù, convertire i peccatori e impegnarsi con Maria.