IL CARDINALE CANADESE OFFRIRÀ FUNERALI PER EUTANIZZATI: CHI SIAMO NOI PER GIUDICARE?

QUEBEC CITY, 31 luglio 2017 (LifeSiteNews)Il cardinale Gérald Lacroix, arcivescovo per la città di Quebec e il primate del Canada, afferma di non opporsi ai funerali della chiesa per i cattolici che scelgono di essere uccisi per iniezione letale.Ma d'altra parte Lacroix dice che potrebbe prevedere la negazione di un funerale cattolico quando la persona eutanizzata avesse pubblicamente sostenuto l'eutanasia legale in contraddizione diretta con l'insegnamento cattolico.Lacroix ha detto alla rivista gesuita America è difficile sapere perché qualcuno sceglie l'eutanasia. Ha anche detto che gli anziani, fragili e infermi sono "bombardati" con messaggi che terminare la loro la loro vita è preferibile che essere soli, un peso o un dolore."Allora perché dobbiamo giudicare ciò che a loro piace?" Ha detto."Facciamo il meglio che possiamo e lasciamo il resto al Signore. Se il Signore ci accusa di essere troppo misericordioso, beh, lo accetto ".Lacroix ha detto che la famiglia del cattolico eutanizzato potrebbe non essere d'accordo con la decisione, quindi una sepoltura della chiesa sarebbe un'ordinanza.