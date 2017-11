Un signe de Dieu a poussé un critique de François à agir

Le père capucin Thomas Weinandy a été poussé par un "signe de Dieu" à publier sa critique pointue du Pape François, a-t-il expliqué dans un article sur le blog de Sandro Magister.En visite à Rome plus tôt cette année et se demandant s'il devait écrire sa critique, il a demandé un signe à Dieu : Dieu devait lui envoyer le lendemain matin quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps et qu'il ne s'attendrait jamais à voir à Rome à cette période de l'année et qui n'était pas des États-Unis, du Canada ou de la Grande-Bretagne. De plus, cette personne devait lui dire : "Continue à écrire".Le lendemain matin, le père Weinandy est allé prier dans deux églises romaines et a ensuite rencontré un séminariste pour déjeuner dans un restaurant de rue. À ce stade, le signe qu'il avait demandé n'était plus au premier plan de son esprit. Les deux étaient assis dehors. Vers la fin du repas, un archevêque est apparu entre deux voitures garées devant leur table. Weinandy ne l'avait pas vu depuis au moins vingt ans.Les deux se sont reconnus immédiatement. En raison des circonstances personnelles récentes de l'archevêque, Weinandy ne s'attendait pas à le voir à Rome ou ailleurs, si ce n'est dans son propre archidiocèse.Après une courte conversation, l'archevêque a dit à Weinandy : "Continue à écrire".