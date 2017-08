Bestraft der barmherzige Gott den Ku Klux Klan?

Ku Klux Klan

Villanova University

Ku Klux Klan

Ku Klux Klan

Die in den Vereinigten Staaten geborene Heilige Katharine Maria Drexel (1858-1955), die Gründerin der „Schwestern vom Allerheiligsten Sakrament für Indianer und Farbige“, betrieb eine Schule in Beaumont in Texas, die 1922 vombedroht wurde, weil dort schwarze Kinder unterrichtet wurden.Jenny Vengalil berichtet in einem undatierten Artikel auf der Webseite der, dass derdamit drohte, den Schwesternkaplan zu teeren und zu federn sowie die Kirche zu bombardieren.Nur wenige Tage später zerstörte ein Tornado das örtliche Verwaltungsgebäude des. Zwei Mitglieder kamen ums Leben. Die Schwestern erhielten keine weiteren Drohungen mehr.