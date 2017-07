Weitere Hinweise: Der Papst will die traditionelle lateinische Messe einschränken

Tradition und Kontinuität 1시간 전

Bergoglio zerstört, was ihm zu katholisch erscheint. An uns, besonders in diesem Falle den Priestern, aber auch den Laien, die sie dabei unterstützen müssen, liegt es, uns dieser Willkür nicht zu beugen und den größten Schatz der Kirche zu verteidigen gegen alle Widerstände. Satan ist losgelassen, mehr als je zuvor!