Cambiata la Messa, cambiato il Cristianesimo !

Dall' omelia di don Albero Secci, sacerdote del clero di Novara che celebra in Rito Romano Antico.

Carissimi, è veramente cambiato tutto e niente è come prima! Questo è un dato di fatto che nessuno, – se non chi si mangia il cervello – può negare! Nulla è più come prima. Da cosa… si vede? Dal rifiuto della croce! Questa cosa non cambia un aspetto del cristianesimo ma cambia tutto.

Chi ha vissuto la vita delle parrocchie negli ultimi anni ha visto che l’accento, la sottolineatura, è tutta sulla resurrezione, perché tu sei già stato salvato da Cristo e devi diventare cosciente di questa salvezza.



Non sopportiamo più la croce, non sopportiamo più la nostra croce e perciò non sopportiamo più la croce di Cristo. Non credo ci siano degli ideologizzati contro la croce di Cristo, ma abbiamo di fatto paura della nostra sofferenza e quindi rifiutiamo la croce di Cristo.

La scomparsa della Passione come fatto reale!

Ricordate lo scandalo per il film di Mel Gibson alcuni anni fa? “

The Passion

“… non si può più parlare della Passione come fatto reale! Oggi la sottolineatura non è più sulla sofferenza del Signore, reale, morale, fisica, ma sull’insegnamento che questa sofferenza può dare.



La Messa di Padre Pio la si capisce con il sangue di Padre Pio! Una ferita che non si chiude dà fastidio, immaginate tutta una vita con le stigmate! Cosa c’è di meno proponibile alla chiesa di oggi di un sangue che non si ferma? Di un sangue che non fermandosi, blocca la vita di un prete! Perché Padre Pio non ha vissuto una vita che un frate come lui avrebbe dovuto vivere. Questa cosa qui non c’è niente da fare scandalizza: ha scandalizzato la Chiesa lungo decenni ed è un terribile giudizio per noi oggi, perché c’è il rischio, che han già fatto, è quello di annullare Padre Pio facendone un santo di “altro”, ma non della Passione.



Padre Pio di fatto ha vissuto ininterrottamente la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo nella sua carne!



N.S. Gesù Cristo vuole essere aiutato nella redenzione del mondo dalle sue creature, da poveri peccatori che vengono resi partecipi della sua Passione, questo è stato vissuto in modo mistico reale da P Pio ma questa è la vocazione di ciascuno di noi. Questa il cuore della Messa di sempre, della Messa cattolica. Tutto è cambiato!



Non si è voluto più questo: NS Gesù Cristo ci ha già salvato, ora applichiamo i frutti della sua salvezza: questo è il nuovo vangelo ma questo non è il vangelo cattolico, questo è il vangelo protestante: questo è Lutero!



E’ cosi vero che hanno dovuto cambiare la Messa perché la Messa di sempre non poteva permettere un cambiamento del cristianesimo di questa portata.



A Fatima, la Madonna chiede a quei bambini il sacrificio per fermare la guerra, per cambiare le sorti dell’umanità! Chiede il sacrificio!!! Questo è insopportabile oggi!



Vi parleranno di Fatima ma non vi parleranno del cuore di Fatima che è la RIPARAZIONE!



se uno non accetta la croce finisce ateo. Finisce senza Dio!



Non perde un aspetto del cristianesimo. ha perso Dio stesso perché Dio ha deciso di soffrire per la nostra salvezza. La più grave bestemmia che possa esistere è il rifiuto della croce. Quella di Cristo e la nostra.



La Chiesa ha ancora imbarazzo oggi di Padre Pio perché tutta la sua vita non avrebbe senso se non dentro la Messa di sempre e dentro il Cristianesimo della tradizione. Non hanno capito la sua vita e il disegno di Dio su di lui e quindi anche su di noi. Vi dico sinceramente o la Messa è una azione reale, è la stessa Passione (questa è la dottrina cattolica di sempre ed è la vita di P Pio) o la Messa diviene una preghiera intensissima nella quale Gesù Cristo è in qualche modo presente – ammettiamo che siano anche i cattolici più convinti della presenza reale del Signore e non dei semi protestanti – è presente il Signore, noi gli facciamo qualcosa attorno?! Poi tu devi destare tutta una serie di sentimenti tuoi e di preghiere tue e di impegno tuo, tra le quali la carità. Verissimo, chi nega la carità? Saremo giudicati sulla carità! Ma non è questa la Messa! Io insisto non è questa la Messa!



La Messa è la Passione di Nostro Signore perché “senza la sua Passione la carità per me non è possibile!” (Rosmini).

Se la Messa non è la Passione di Gesù piano piano diventa una presenza morale quella del Signore! Poi tu sei li che cerchi di stare con Gesù facendo del sentimento e della preghiera per destare delle buone intenzione e cosi hai compiuto la fine della presenza del Signore e la distruzione della vita cristiana.



Ora voglio spezzare una lancia a favore dei preti. Voi dovete avere una grande carità nei confronti dei sacerdoti perché non sono stati loro a cambiare la Messa. L’hanno fatto il presidente di un’azione di preghiera che dice: Gesù è presente, ci vuol bene, ora dobbiamo voler bene agli altri etc. ma vi immaginate?

E’ un training autogeno, un auto convincimento… questa non è la Messa!



Se uno va alla Messa “nuova” deve fare della meditazione. Avete mai visto il video dell’ultima Messa di P Pio? E’ un uomo che è Gesù in quel momento! La gente partecipa unendosi moralmente e cantando ma la Messa non la fanno quelli che assistono! La fa Padre Pio! La Messa “nuova” è basata non più sull’azione reale ma sulla meditazione personale. Questa è la fine del cristianesimo!



S. Alfonso M. de Liguori, andatevelo a leggere, il grande santo della Misericordia di Dio, del tu scendi dalle stelle, dice: “L’anticristo procurerà la fine della Messa… e ci riuscirà!”!»



Estratto da: