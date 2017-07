La preghiera è l'attività più derisa dagli uomini e più osteggiata dal demonio. Quale mai sarà la sua potenza se tutto l'inferno si muove per contrastarla!? Eppure noi non ci pensiamo mai. Gli uomini che non conoscono l'amore di Dio la considerano un'attività inutile perché sembra una perdita di tempo. I suoi effetti non sono visibili ad occhio umano ma sono percettibili dall'occhio interiore illuminato dalla fede!Pregare è dialogare con Dio voce a voce, mente a mente, cuore a cuore. Si può pregare anche solo elevando la mente a Dio. Un pensiero: che cosa c'è di più nascosto di un pensiero? Cosa c'è di più semplice di questo? Questa può essere già preghiera se è suscitata dallo Spirito Santo.È meglio pregare poco e bene che pregare tanto e male. Questa frase l'ho sentita tante volte ma non sono d'accordo. Certo che è meglio pregare bene ma come posso dire che sto pregando bene? Nessuno può dire una cosa del genere. Io posso dire invece se prego molto, questo sì che posso dirlo! Pregando molto lo Spirito Santo prima o poi prenderà la preghiera che sto facendo e la purificherà. A pregare infatti si impara pregando. Bisogna pregare molto per imparare a pregare bene.