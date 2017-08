Hochwürden Joaquim Pereira da Cunha ist der älteste Priester Portugals. Am 8. Juli wurde er 105 Jahre alt. Am 8. August feierte er sein 80jähriges Priesterjubiläum. Papst Franziskus empfing ihn am 13. Mai in Fatima. Pater Cunha war Pfarrer von Marco de Canavezes - für nicht weniger als 72 Jahre: von 1938 bis 31. März 2010.