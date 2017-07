Dubbi sul documento ecumenico "DAL CONFLITTO ALLA COMUNIONE"

E’ buona cosa che andiate dai vostri sacerdoti e ne commentiate con loro il contenuto, che vi propongo, anche per verificare i miei commenti e il significato che vi attribuisco.

DAL CONFLITTO ALLA COMUNIONE

Prefazione

Questi sono solo alcuni dei punti riportati, perchè non mi sono sentito di andare avanti nella lettura del documento.

Vorrei che leggeste direttamente alcuni punti di questo documento ecumenico del 2013 riportati dal sito del Vaticano, che riporto e rifletteste.Alcuni punti del documento riportati fedelmente dal sito del vaticano:La contesa di Martin Lutero con Dio guidò e determinò tutta la sua vita. Fu costantemente assillato dalla domanda: «Come posso avere un Dio misericordioso? ». E trovò quel Dio misericordioso nel Vangelo di Gesù Cristo…+ KARLHEINZ DIEZ Vescovo ausiliare di Fulda+ EERO HUOVINEN Vescovo emerito di Helsinki (co-presidente luterano) (Approvato il documento da entrambi le parti, cattolica e luterana)______________________________________«Per più di un secolo il movimento pentecostale e altri movimenti carismatici si sono andati diffondendo largamente in tutto il mondo. Questi vigorosi movimenti hanno presentato nuove accentuazioni, che hanno fatto sì che molte delle vecchie controversie confessionali sembrino ormai obsolete».«La presenza del passato nel presente si può modificare. In vista del 2017, il punto non è raccontare una storia diversa, ma raccontare questa storia in maniera diversa».«I teologi ecumenici hanno deciso di non porre più l’accento sui punti di vista delle rispettive confessioni e di non perseguirli a svantaggio del dialogo ecumenico». (E allora su cosa si discute se non si parte dai principi che hanno determinato l’eresia della dottrina protestante? E' un modo di affermare, facciamo come se non ci fossero divergenze dottrinali: mio commento)«La [iv] sottoscritta nel 1999 dalla Federazione luterana mondiale e dalla Chiesa cattolica romana, si fonda su questa base e sul lavoro del dialogo statunitense[«Giustificazione per fede»], [v] e ha espresso un consenso tra luterani e cattolici sulle verità fondamentali della dottrina sulla giustificazione». (dichiarazione già condannata dal Concilio di Trento: mio commento)«L’anima è la sposa; Cristo è lo sposo; la fede è l’anello nuziale. Secondo le leggi che regolano il matrimonio, le proprietà dello sposo (la giustizia) diventano proprietà della sposa, e le proprietà della sposa (il peccato) diventano proprietà dello sposo». (Vuole affermare che Cristo ha in sé il peccato? Questa è un’abissale eresia: mio commento)«Questa è la concezione che Lutero aveva del credente cristiano, che è nello stesso tempo giustificato e tuttavia peccatore ()». «La relazione con la parola di Dio come legge di Dio, in quanto essa giudica il peccatore, e la relazione con la parola di Dio come Vangelo di Dio, in quanto Cristo redime. Rispetto alla prima relazione noi siamo peccatori; rispetto alla seconda relazione siamo giusti e giustificati».(Vuole affermare in pratica che se pur la legge di Dio evidenzia il peccato, Gesù di fatto viene a cancellarlo anche se il peccatore continua nel suo peccato, quindi vale il detto di una volta su Lutero ancora valido “pecca sempre di più, e credi ancora di più”, “pecca fortiter e credi fortius”: significato di questo punto)«I risultati di queste analisi e di questi dialoghi sono riassunti nella…Si tratta, pertanto, di un consenso che non elimina le differenze, ma piuttosto le include in maniera esplicita». (Qui si vede l’intento dei teologi ecumenici, far in modo che le eresie di Lutero vengano accolte tutte nella Chiesa cattolica: mio commento)«Insieme confessiamo che l’uomo dipende interamente per la sua salvezza dalla grazia salvifica di Dio. La libertà che egli possiede nei confronti degli uomini e delle cose del mondo non è una libertà dalla quale possa derivare la sua salvezza». (Sarebbe Dio che salva l’uomo con la sua grazia. All’uomo non è richiesto alcun impegno, perché si afferma che le azioni libere dell’uomo nei confronti degli altri uomini non determinano la salvezza dell’uomo stesso: significato di questo punto)«Quando i luterani asseriscono che una persona può solo ricevere la giustificazione, essi in tal modo intendono negare “con ciò ogni possibilità di un contributo proprio dell’uomo alla sua giustificazione, senza negare tuttavia la sua personale e piena partecipazione nella fede”».«Quando i cattolici parlano di preparazione ad accogliere la grazia in termini di «cooperazione», essi con ciò intendono un «personale assenso» dell’uomo che considerano «non come un’azione derivante dalle forze proprie dell’uomo, ma come un effetto della grazia».«soltanto per mezzo della fede, la persona è giustificata “indipendentemente dalle opere” (Rm 3,28, cf., n.25) (, Allegato 2C). [xliv] ».(dichiarazione già condannata dal Concilio di Trento: mio commento)«Quando l’uomo partecipa a Cristo nella fede, Dio non gli imputa il suo peccato e fa agire in lui un amore attivo mediante lo Spirito Santo. Entrambi questi aspetti dell’azione salvifica di Dio non dovrebbero essere scissi» (n.22;7/1852).(Se l’uomo ha fede in Dio, allora Dio non gli imputerebbe il peccato, e questo suo peccare non lo renderebbe cattivo, perché Dio dà lui comunque la grazia e sarebbe comunque salvo, perché Dio gli dona comunque il suo amore salvifico: significato di questo punto - Allora liberiamo tutti i carcerati mafiosi, camorristi, delinquenti seriali, perché Dio donerebbe a loro il suo amore salvifico che li fa essere buoni e salvi. Quindi a che serve la Dottrina cattolica? A essere degli ipocriti secondo questa affermazione: mio commento).Proprietà dell’immagine tratta in questo articolo:By Workshop of Lucas Cranach the Elder - 1. 