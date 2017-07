Bald startet ein neuer Prozess im Vatikan

Am 13. Juli gab der Vatikan bekannt, dass Giuseppe Profiti (56) und Massimo Spina (57) wegen Veruntreuung von Geldern der Stiftung Bambino Gesù angeklagt sind. Profiti war Präsident der Stiftung und Spina Kassier. Die Stiftung unterstützt das Wirken der vatikanischen Kinderklinik Bambino Gesù in Rom.Profiti und Spina werden beschuldigt, mit 422.005,16 Euro, die für das Krankenhaus vorgesehen waren, die Renovierung einer Wohnung bezahlt zu haben, die für den ehemaligen Kardinalsstaatssekretär Tarcisio Bertone gedacht war. Das Geld ging an die Baufirma Gianantonio Bandera. Die Zahlungen flossen im November 2013 und im Mai 2014. Die Gerichtsverhandlung beginnt am 18. Juli.