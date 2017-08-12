Libero

Итальянское изданиеобратилось к бывшему главе банка Ватикана, Этторе Готти Тедески, с вопросом о том, как он оценивает текущее состояние Католической Церкви по сравнению с периодом правления Бенедикта XVI-го, который говорил, что "прежде чем предоставлять право на иммиграцию, мы должны гарантировать право на возможность отказа от иммиграции".Готти ответил: "Будет лучше, если я не стану отвечать на этот вопрос, чтобы избежать "отлучения" от церкви. Бенедикта XVI-го не хватает, как никогда раньше! Проблема миграции становится все более неконтролируемой. Кроме того, для того, чтобы "спасти" нашу страну [Италию], в которой проживают представители морального мирового авторитета, а также изменить подход к "мультикультурализму", мы должны отказаться от "религиозных войн". К сожалению, я боюсь, что больше мы не сможем ответить ни на один вопрос".