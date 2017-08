Arcivescovo dissacra la sua cattedrale – E non se ne accorge nemmeno

Canadian Catholic News

Un orribile, brutto robot ragno semovente con effetti sonori è stato posato sulla cattedrale di Notre Dame a Ottawa, Canada, il 27 luglio. Molti degli astanti hanno considerato ciò "sacrilego", "demoniaco" e "irrispettoso", tranne l'arcivescovo locale Terrence Prendergast che è stato "sorpreso" delle critiche.Prendergast ha detto a: "Il personale della mia cattedrale e io avevamo previsto che alcuni...avrebbero potuto obiettare, ma pensavamo che sarebbero stati un numero minimo."Prendergast ancora non rimpiange lo scandalo: "Rimpiango che non abbiamo compreso a sufficienza che gli altri avrebbero visto questo evento in modo diverso".