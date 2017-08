Arsobispo Nilapastangan ang Kanyang Katedral - At Hindi Niya Man Lang Ito Napansin

Canadian Catholic News

Isang malaki, pangit at gumagalaw na gagambang robot na may sound effects ang dumapo sa Notre Dame Cathedral sa Ottawa, Canada, noong ika-27 ng Hulyo. Maraming nagmamasid ang itinuring itong "paglapastanganan, "demonyo", at "kawalang-galang" maliban sa lokal na Arsobispong si Terrence Prendergast na nasurpresa sa mga kritisismo.Sinabi niya sa, "Ang aking mga tauhan sa katedral at ako ay inasahang ang ilan ... ay kokontra, ngunit inakala naming malit lamang ito".Hindi pa rin pinagsisisihan ni Pendergast ang iskandalo, "Nagsisi ako na hindi ko gaanong naisip na ang iba ay makikita ang pangyayari na sobrang iba".