Un universitaire colombien qualifie le pape François de faux prophète

L'universitaire colombien José Galat Noumer, 88 ans, ancien président de l'université La Gran Colombie à Bogotà et propriétaire de la station de télévision familiale et orientée vers l'église Teleamiga, a déclaré que le pape François est le "faux prophète dont parle la Bible" qui "enseigne des hérésies qui vont contre la parole de Dieu et ouvrent la voie à l'Antéchrist".Galat a assuré que Benoît XVI est le vrai pape, pas François, qui "a été élu par une mafia de cardinaux qui l'on ensuite avoué". Il a ajouté que François est "faux et nuisible" et qu'il y a une "grande ignorance" de la part des catholiques et d'une Église, qui soutient la "sottise" de François.La Conférence épiscopale colombienne a publié une déclaration demandant aux prêtres de retirer leur soutien à Teleamiga en raison des critiques de Galat à l'encontre de François. Galat a rédigé 22 livres et été un activiste catholique toute sa vie.