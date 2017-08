Cosa è successo durante la sparatoria in Nigeria

Vanguard

Padre Jude Onwuasor, parroco della chiesa cattolica di S. Filippo, Ozubulu, Nigeria, ha narrato come un uomo armato sconosciuto ha ucciso 12 fedeli durante la messa di domenica scora alle 7 di mattina. Secondo lui, l'uomo armato, vestito in abito nero, ha fatto due giri di spari. "Stavamo per introdurre le preghiere dei fedeli quando tutto il disordine è cominciato.Joel Obunadike, che ha perso suo zio, la moglie di suo fratello e un bambino, ha detto ache erano rivolti all'altare quando l'uomo armato ha sparato loro alle spalle."Non sono corso fuori immediatamente come altri, ed è stata la maggior parte delle persone che ha provato a scappare ad essere uccisa o ferita".For "prayers of the faithful" see: en.wikipedia.org/wiki/General_Intercessions