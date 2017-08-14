Венгерский епископ призывает женатых священников

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katholisch.de

В ходе интервью изданию, епископ Миклош Беер из венгерского города Вац, сообщил, что планируется обратиться к Папе Франциску с просьбой положить конец безбрачию священнослужителей. Беер призывает отменить запрет на работу женатых священников из-за быстрого сокращения количества людей, желающих работать на такой должности.В епархию Беера входит 220 церковных приходов, 10 из которых не имеют постоянного священника. Беер хочет назначать на эти должности женатых священников, которые "ведут праведную семейную жизнь".В апреле этого года радикально настроенный кардинал Вальтер Каспер сообщил в интервью, что Папа Франциск отдал указание епископальным конференциям направлять ему предложения о назначении женатых священников на должность. Каспер отметил, что подобными действиями Папа Франциск планирует положить конец безбрачию священнослужителей.