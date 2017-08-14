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Венгерский епископ призывает женатых священников
В ходе интервью изданию szemlelek.blog.hu, епископ Миклош Беер из венгерского города Вац, сообщил, что планируется обратиться к Папе Франциску с просьбой положить конец безбрачию священнослужителей. Беер призывает отменить запрет на работу женатых священников из-за быстрого сокращения количества людей, желающих работать на такой должности.
В епархию Беера входит 220 церковных приходов, 10 из которых не имеют постоянного священника. Беер хочет назначать на эти должности женатых священников, которые "ведут праведную семейную жизнь".
В апреле этого года радикально настроенный кардинал Вальтер Каспер сообщил в интервью katholisch.de, что Папа Франциск отдал указание епископальным конференциям направлять ему предложения о назначении женатых священников на должность. Каспер отметил, что подобными действиями Папа Франциск планирует положить конец безбрачию священнослужителей.
Изображение: Miklós Beer, © Thaler Tamas, CC BY-SA, #newsVbhjsionvx
В епархию Беера входит 220 церковных приходов, 10 из которых не имеют постоянного священника. Беер хочет назначать на эти должности женатых священников, которые "ведут праведную семейную жизнь".
В апреле этого года радикально настроенный кардинал Вальтер Каспер сообщил в интервью katholisch.de, что Папа Франциск отдал указание епископальным конференциям направлять ему предложения о назначении женатых священников на должность. Каспер отметил, что подобными действиями Папа Франциск планирует положить конец безбрачию священнослужителей.
Изображение: Miklós Beer, © Thaler Tamas, CC BY-SA, #newsVbhjsionvx