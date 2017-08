Mali ang Pagiging Transvestite - Ang Tao ay Hindi Hiwalay ang Isip

Si Arsobispo Timothy Broglio ng Militar ng U.S., ay nagkomento sa desisyon ni President Trump na diskuwalipikado ang mga transvestite sa serbisyo militar, sinabi niyang ang anunsyo ni Trump ay bigong lutasin ang halaga ng isyu: "Ang ideolohiya ng kasariaan ay sinisira ang saligan ng antropolohiya ng Kristiyano sa pagbigay-kahulugan sa tao bilang hiwalay ang isip at ang katawan ay isa lamang instrumento".At, "Ang seksuwal na oryentasyon at isyu sa kasarian ay nagpapakita ng mabilis na pagtaas at maling pag-uugali na ang indibidwal na pag-uugali sa buhay ay dapat agad na makuha at personal na kagustuhan imbes na walang-hanggang katotohanan".