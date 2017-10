ASCOLTATEMI (dedicato ai consacrati)

클릭 수 14

Mi chiamate "IL REDENTORE"



e non vi lasciate redimere



Mi chiamate "LA LUCE"



e non mi credete



Mi chiamate "LA VIA"



e non mi percorrete



Mi chiamate "LA VITA"



e non mi desiderate



Mi chiamate "IL MAESTRO"



e non mi seguite



Mi chiamate "LA SAPIENZA"



e non mi interrogate



Mi chiamate "IL SIGNORE"



e non mi servite



Mi chiamate "L'ONNIPOTENTE"



e non vi fidate di me



Se un giorno non vi conoscerò



non vi meravigliate!