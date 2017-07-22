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Глава Конгрегации Молится Среди Буддийских Монахов

15 июля контроверсионная Глава Конгрегации иезуитов, отец Артуро Соса принимал участие в посещениях иезуитских общин в Камбодже в составе христианско-буддийской диалог-группы, и впервые в жизни побывал в буддийском храме.

Изображения, опубликованные в социальных сетях иезуитской конференции Азиатско-Тихоокеанского региона, показывают, что Соса был одет, как непрофессионал и сидел на полу храма среди буддийских монахов, сложив руки во время молитвы.

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