Глава Конгрегации Молится Среди Буддийских Монахов

15 июля контроверсионная Глава Конгрегации иезуитов, отец Артуро Соса принимал участие в посещениях иезуитских общин в Камбодже в составе христианско-буддийской диалог-группы, и впервые в жизни побывал в буддийском храме.Изображения, опубликованные в социальных сетях иезуитской конференции Азиатско-Тихоокеанского региона, показывают, что Соса был одет, как непрофессионал и сидел на полу храма среди буддийских монахов, сложив руки во время молитвы.