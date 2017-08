„Bischof Sánchez feiert nie die Messe und betet nie das Brevier“

Der in Argentinien geborene Bischof Marcelo Sánchez Sorondo , der umstrittene Kanzler der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, lebt „wie ein Geschäftsmann“, berichtet Gabriel Ariza auf infovaticana.com. Sánchez ist einer der engsten Getreuen von Papst Franziskus an der römischen Kurie.Nach Angaben von Personen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, zelebriert Sánchez „niemals die Messe und betet natürlich niemals das Brevier“. Sie meinten, dass Sánchez nicht einmal ein Brevier besitze.Ein Zeuge erklärte laut infovaticana.com: „Eines Tages musste er sich an einer Heiligen Messe beteiligen und es war richtig komisch zu sehen, wie er nicht einmal die wesentlichsten Teile der Eucharistiefeier kannte.“Zudem attestieren die genannten Personen Sánchez einen schwierigen Charakter. Er behandle seine Untergebenen „insbesondere Frauen, in einer despotischen und respektlosen Weise“.