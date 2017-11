Anne Mewis (Anegret Mewis) bestätigt, dass Unterstellungen in der „Botschaft vom 30.08.2009“ unzutreffend und haltlos sind!

„In der "Botschaft"

bei voller Namensnennung persönliche Verfehlungen

Alkoholismus, Unterschlagung, uneheliche Beziehung

unterstellt.

Klarstellung der Sachlage

30. August

aus dem Internet zu entfernen

Verfügung

als unzutreffend und haltlos zu erklären.

Widerruf

Wir haben uns in wiederholten Veröffentlichungen im Internet

Unsere Veröffentlichungen haben sich als unzutreffend und haltlos erwiesen

.

Anne Mewis