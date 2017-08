Ano ang Nangyari sa Barilan sa Nigeria

Vanguard

Inilahad ni Padre Jude Onwuasor, pari ng parokya sa St. Philips Catholic Church, Ozubulu, Nigeria, kung paanong ang hindi kilalang gunman ay pumatay ng 12 mananampalataya sa Linggo ng Misa bandang alas-siyete ng umaga. Ayon sa kanya, ang gunman ay nakadamit ng itim at nagsagawa ng dalawang magkasunod na pamamaril. "Sisimulan na namin ang dasal ng mga mananampalataya ng magsimula ang lahat."Nawalan si Joel Obunadike ng tito, asawa ng kanyang kapatid at sanggol sinabi niya sa, nakaharap sila sa altar ng mamaril ang gunman sa likuran."Hindi ako nagmadali gaya ng iba at halos lahat ng taong sinubukang tumakas ang napatay o nasugatan."For "prayers of the faithful" see: en.wikipedia.org/wiki/General_Intercessions