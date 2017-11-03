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Критик Франциска получил знак свыше, который заставил его действовать
Священник из ордена капуцинов, о. Томас Вейнанди, говорит о том, что "знак свыше" побудил его опубликовать критические замечания в адрес Папы Франциска. Об этом он рассказал в своей статье для блога Сандро Магистера.
Оказавшись в Риме в этом году, и сомневаясь в необходимости публикации своей критики, Вейнанди обратился к Господу, и попросил дать ему знак, а именно - сделать так, чтобы следующим утром он увидел кого-то, с кем не встречался в течение долгого времени, кого-то, кто не мог оказаться в Риме в это время, и кого-то, кто не живет в США, Канаде и Великобритании. Кроме того, такой человек должен был сказать ему: "Продолжай писать, ты делаешь хорошее дело".
Следующим утром о. Вейнанди отправился на молитву в двух римских церквях, после чего встретился с одним из семинаристов в одном из уличных ресторанов. Общаясь с семинаристом, он совершенно забыл о знаке свыше, о котором он просил Господа. В конце их трапезы между двумя припаркованными автомобилями появился архиепископ, которого Вейнанди не видел более двадцати лет.
Они моментально узнали друг друга. Учитывая личные обстоятельства в жизни архиепископа, Вейнанди просто не мог предположить, что сможет встретить его в Риме или любом другом месте, кроме его епархии.
После короткой беседы архиепископ обратился к Вейнанди и произнес: "Продолжай писать, ты делаешь хорошее дело".
Изображение: © Democracy Chronicles, CC BY, #newsUkvubctzvv
Оказавшись в Риме в этом году, и сомневаясь в необходимости публикации своей критики, Вейнанди обратился к Господу, и попросил дать ему знак, а именно - сделать так, чтобы следующим утром он увидел кого-то, с кем не встречался в течение долгого времени, кого-то, кто не мог оказаться в Риме в это время, и кого-то, кто не живет в США, Канаде и Великобритании. Кроме того, такой человек должен был сказать ему: "Продолжай писать, ты делаешь хорошее дело".
Следующим утром о. Вейнанди отправился на молитву в двух римских церквях, после чего встретился с одним из семинаристов в одном из уличных ресторанов. Общаясь с семинаристом, он совершенно забыл о знаке свыше, о котором он просил Господа. В конце их трапезы между двумя припаркованными автомобилями появился архиепископ, которого Вейнанди не видел более двадцати лет.
Они моментально узнали друг друга. Учитывая личные обстоятельства в жизни архиепископа, Вейнанди просто не мог предположить, что сможет встретить его в Риме или любом другом месте, кроме его епархии.
После короткой беседы архиепископ обратился к Вейнанди и произнес: "Продолжай писать, ты делаешь хорошее дело".
Изображение: © Democracy Chronicles, CC BY, #newsUkvubctzvv