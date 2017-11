Francis, "미사는 기념의식"

akacatholic.com

Critical Study of the New Mass(새 미사의 비판적 연구)

미사는 "예수의 파스카 신비를 기념하는 것"이라고 교황 Francis가 11월 22일 일반 청회에서 말했다. 그는 성경에 따르면 '기억'이라는 용어의 의미는 "단순히 과거 일의 기억만이 아니라, 과거의 일들을 어떤 방식으로 현재 그리고 실제로 만든다"고 더했다.Francis 이를 유대인들이 과월제를 축하하는 것에 비교했다. 그는 한번도 단어 "희생"을 언급하지 않았다. 기독교 교리에 따르면 미사는 무엇보다도 일단 진실되고 달래는 희생이다.웹페이지은 추기경 Alfredo Ottaviani(+1979)와 그가 미사를 기념의식으로 정의하는 것은, 절대적인 방식으로 이용될 경우, 있을 수 없는 일이라고 말한 그의를 사용하여 Francis를 추궁한다.