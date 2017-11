Obispo Nanawagan sa mga Karaniwang Tao na "Huwag Maghintay ng mga Pastol"

Kinokondena ng doktrina ng Simbahan ang homoseksuwal at ideolohiya ng kasarian at ang mga Katoliko ay dapat tapat sa mga turo ng Simbahan, isinulat ni Obispo Fernando Rifan na namumuno sa Old Rite Apostolic Administration ng Campos, Brazil, sa kanyang blog (Oktubre 30).Ayon kay Rifan, oras na para sa mga karaniwang tao na kumilos, "Huwag ng maghintay ng mga pastol. Ang mga tupa ay may karapatang depensahan ang kanilang sarili laban sa mga lobo na umaatake sa kanila".Idinagdag pa ni Rifan, "Magsalita, magprotesta, magsulat, alertohin ang iyong mga anak at ang iyong mga kaibigan". At, "Kailangan ng mundo na marinig ang boses ng mabubuti at malaman na mayroon pa ring mabubuting pamilya at mabubuti at matatapang na mga tao na hindi sumasang-ayon sa mga paglalapat ng mga ideolohiyang ito".