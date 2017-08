L'apocalypse est peut-être déjà là

La situation de l'Église doit être décrite comme "la confusion, la division et l'erreur" et "plus que troublée", selon le cardinal Raymond Burke. Dans un discours au Kentucky, le 22 juillet, il a remarqué que l'Église avait "abandonné la clarté" de son enseignement.Burke a partagé avec son public une expérience qu'il a eu lors d'une conférence sur la liturgie : "Un jeune pasteur s'est approché de moi et a demandé : "Cardinal, pensez-vous que nous sommes à la fin des temps? L'expression sur son visage précisait la sincérité de sa question et le souci profond qui l'amenait. Je n'ai pas hésité à répondre: "Peut-être"."