Pro-Homo Kardinal attackiert Dubia-Kardinäle

Der homosexuellenfreundliche Kardinal Christoph Schönborn von Wien attackiert die Dubia-Kardinäle, von denen einer morgen begraben wird. Schönborn äußerte sich am Donnerstag vor Journalisten im Vorfeld eines Vortrags in Irland, wie die Zeitung „Tablet“ berichtet.Schönborn sagte: „Diese Kardinäle, welche die engsten Mitarbeiter des Papstes sein sollten, versuchen, ihn zu zwingen und unter Druck zu setzen, eine öffentliche Antwort auf ihren veröffentlichten Brief zu geben. Das ist ein absolut unangemessenes Verhalten.“ Und: „Wenn sie eine Audienz beim Papst wollen, dann sollen sie um eine Audienz bitten, aber nicht veröffentlichen, dass sie um eine Audienz gebeten haben.“ Franziskus weigert sich seit Monaten, mit diesen Kardinälen in den Dialog zu treten.Zudem wies Schönborn eine Kritik von Kardinal Gerhard Ludwig Müller zurück, der seine Interpretation von Amoris Laetitia „nicht überzeugend“ fand. „Das ist meine Meinung und ob andere Leute sie teilen, liegt an ihnen“, so Schönborn.