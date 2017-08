Erzbischof lebt „als ob Gott existierte“

El Mundo

Der in Spanien geborene Erzbischof Santiago Agrelo Martínez OFM von Tanger in Marokko wurde am 6. August von der Zeitunggefragt, ob er an Gott glaubt.Seine Antwort: „Der Glaube ist eine persönliche Entscheidung, die man im Leben viele Male erwägt. Ich würde antworten, dass ich versuche, so zu leben, als ob Gott existierte… man könnte auch so leben, als ob Gott nicht existierte, aber das kann ich mir nicht vorstellen.“