"Unser abendländisches Erbe wird entsorgt – und hohe Kirchenvertreter schauen zu"

Evangelische Kirche im politisch korrekten Taumel

Widerstand sieht anders aus: auch katholische Kirche zurückhaltend

Jetzt Petition zeichen: Ehe für alle stoppen

Die Kirchenführer haben sich in dieser Wochen nicht mit Ruhm bekleckert: Richtiger Protest gegen die Ehe für alle sieht anders aus als ein paar dürre, öffentlich geäußerte Widerworte. Unterzeichnen Sie daher unbedingt hier unsere Petition an die Kirchen: Die „Ehe für alle“ muss gestoppt werden. Wir wollen diese in den kommenden Wochen an führende Vertreter der Kirchen versenden. Dazu müssen wir viele Bürger zu einer lauten Stimme vereinen. Nur mit Ihrer Unterstützung können wir einen breiten Protest ins Leben rufen.Parlament und Bundesrat wünschen sich offiziell die „Ehe für alle“. Dadurch rutscht die christliche Kirche in eine höchst unkomfortable Lage. Denn die jüngst geschaffene politisch korrekte Ehe-Novelle fordert von ihr das klare Bekenntnis zu einem Wertefundament, das dem Zeitgeist längst verdächtig geworden ist: Unserer abendländische Tradition. Die evangelische Kirche hat es da relativ leicht. Mit Heinrich Bedford-Strohm verfügt sie über einen Repräsentanten, der schon immer Seit an Seit mit den politisch Korrekten marschierte. Die Ehe für alle sei eine Stärkung der Werteorientierung, schwärmt der EKD-Ratsvorsitzende erwartungsgemäß regierungsfromm.Und beim katholischen Kollegen? Erzbischofs Reinhard Marx´ Kommentar riecht eher nach Angstschweiß des politischen Opportunisten. Er bedauere es, „wenn der Ehebegriff aufgelöst werden soll“ und sieht darin eine völlig angemessene Äußerung. Deutlicher will hier einer offenbar nicht werden. Die riesige Protestwelle gegen die Ehe für alle, die die katholische Kirche mit hunderttausenden Gegnern in Frankreich, Italien und Spanien organisiert hatte, scheint dem deutschen Kirchensteuerempfänger peinlich zu sein. Statt eines Orkans gibt es nur einen Sturm im Wasserglas.Erinnern Sie die Kirchen daran, daß Sie mehr Widerspruch von ihnen erwarten dürfen. Rufen wir – Sie und ich – die Kirchen auf, den Ethos von Ehe und Familie vor dem politischen Zugriff stärker zu verteidigen. Zeichnen Sie unsere Petition daher hier und bitten Sie auch Freunde und Bekannte um eine Teilnahme. Erinnern Sie die Kirchen an ihre Pflicht gegenüber ihrer Tradition und der Gesellschaft.Initiative Familien-Schutz - Büro Berlin - Zionskirchstr. 3 - 10119 Berlin,Tel. 0 30/88 62 68 96, Fax. 0 30/34 70 62 64,Spendenkonto IBAN: DE88 1005 0000 6603 1503 77, BIC: BELADEBEXXX