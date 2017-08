Vescovi tedeschi proibiscono matrimoni celebrati da preti della Società di San Pio X

katholisch.de

I vescovi tedeschi hanno pubblicato linee guida per i matrimoni nel rito tradizionale romano, riferisceil 1° agosto.La frase chiave è: "Non c'è disposizione fatta per concedere il potere di celebrare i matrimoni ai preti che appartengono alla Società di San Pio X". Questa decisione è stata presa alla fine di giugno e interessa tutte le 27 diocesi tedesche.Le linee guida raccomandano che i fedeli della SSPX dovrebbero essere sposati da un prete della diocesi o da un delegato della diocesi locale.