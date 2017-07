Promessa di Gesù a S. Matilde per intercessione di Maria Maddalena

클릭 수 128

Rivelazioni di Gesù a Santa Matilde. Parve ancora a quella Pia Vergine chi dai piedi del Signore sorgessero due alberi verdeggianti coperti di bellissimi frutti, simbolo dei frutti di penitenza che Santa Maria Maddalena raccoglieva e graziosamente donava a tutti quelli che a lei si rivolgevano questa immagine le fece conoscere come Santa Maria Maddalena ai piedi del Signore ottenesse il privilegio di concedere a tutti quelli che avrebbero imvocato il dono di una vera penitenza e Maddalena le disse: Chiunque renderà grazie a Dio per le lacrime che versai ai piedi di Cristo per l'opera buona che feci lavando con le mie mani quei piedi divini ed asciugandoli con i miei capelli, chiunque renderà grazie per l'amore di cui Signore allora infiammò il mio cuore a segno che non potevo più amar nulla fuorché lui, se chiederà in pari tempo le lacrime di una penitenza sincera e l'infusione del Divino Amore stia certo che il Signore nella sua bontà per i miei meriti esaudirà la sua domanda voglio dire che Dio gli rimetterà prima della sua morte tutti i peccati che avrà commessi e di più lo farà progredire nel suo amore. Rivelazione di Gesù a santa matilde nella festa di santa maria maddalena