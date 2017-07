Obispo Scneider: Mga Pinuno ng Katoliko Nais Lumikha ng Isa Pang Protestanteng Simbahan

rorate-caeli.blogspot.com

Ang Simbahan ay kasalukuyang "nagdurusa sa Kalbaryo ni Kristo dahil sa napakalaking pagkalito na may kinalaman sa pangunahing doktrina, liturhiya, at pastoral", isinulat ni Obispo Athanasius Schneider saNakipaglaban si Schneider laban sa absolutisasyon at walang kamalian ng Pangalawang Konseho ng Vatican. Ayon sa kanya, mayroong mga sulat sa Konseho na nakapag-aalinlangan o maaaring ayusin sapagkat ito ay "hindi maliwanag" o "naging dahilan ng maling interpretasyon". Sakaling may pag-aalinlangan, ang dating otoridad ay dapat manaig.Binalikan ni Schneider na noong nakaraan ay nagkaroon ang Konseho ng isang "maliwanag na maling pahayag". Binanggit niya ang pahayag ng Konseho ng Florence (1431-144) na patungkol sa Sakramento ng Banal na Kautusan na itinama ni Pius XII noong 1947.Nagbabala si Schneider na ang mahalagang parte ng teolohikal at administribong pamumuno sa Katoliko ay tungkol sa "paglikha ng bagong simbahan - isang simbahan na may kaugnayan sa relativity o Protestanteng uri".