Падре Пио о последствиях абортов: "Земля будет выжжена, словно пустыня"

Святой отец Пеллегрино Фуничелли, который на протяжении многих лет является помощником Падре Пио, однажды спросил его: "Сегодня вы отказали в отпущении грехов одной женщине только из-за того, что она приняла добровольное решение об аборте. Почему вы были столь непреклонны по отношению к этой заблудшей душе?"Падре Пио ответил: "Тот день, когда люди перестанут бояться и сторониться абортов, станет самым страшным днем для всего человечества. Аборт - это не только убийство, но и самоубийство. Разве у нас нет права смело заявлять о своей вере тем, кто не боится совершать два преступления сразу?""Самоубийство?" - спросил о. Пеллегрино."Лишь те немногие, кому не посчастливится увидеть нашу планету населенную пожилыми и бездетными людьми, станут свидетелями самоубийства целого человечества. Земля будет выжжена, словно пустыня," - ответил Падре Пио.