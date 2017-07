Gültige Sonntagspflicht im NOM?

Objektiv

Was nun die vorkonzilare heilige Opfermesse betrifft: Sofern ich diese nicht vermisse, vielleicht weil ich ein lauer Katholik bin, vielleicht aufgrund der Macht der Gewohnheit, vielleicht weil ich sie gar n i c h t kenne, kann ich sie geistiger Weise weder suchen noch besuchen, sodaß sich die Frage nach der Gültigkeit der Sonntagspflicht gar nicht erst ergibt!

Über allem was wir tun, muß immer zuerst der Wille Gottes stehen.

Hier einige Beispiele für zahlreiche Warum -Fragen, die sich durch den Novus Ordo ergeben:

ist

46

47

Die überlieferte heilige Tradition der einen wahren katholischen und apostolischen Kirche Jesu Christi ist zur verfolgten "Untergrundkirche" - wie bei den ersten Christen des jungen Christentums - geworden

Es ist ein nicht länger hinnehmbarer und unfassbarer Skandal dass - besonders die auf Spenden angewiesene Piusbruderschaft - oftmals in umgebauten Geschäfts- oder Fabrikhallen - ihre der heiligen Tradition geweihten Kirchen einrichten müssen, weil sie durch die Wölfe im Schafspelz keine der vorhandenen leerstehenden geweihten Gotteshäuser zur Zelebration, zur Anbetung Gottes und zur Sakramentenspendung erhalten!

nicht

Jesus warnte vergeblich davor, das Haus seines Vaters nicht zu einer Räuberhöhle -respektive nicht zu einem modernistischen Götzentempel - zu machen.

“Die wird zerschlagen und kommt dann auf den Müll, wo sie auch hingehört! Da kommt eine neue moderne Marienfigur hin!“

Was wollen Sie mit dieser altmodischen Figur ? Meinetwegen - nehmen Sie sie mit, bevor ich sie sonst eigenhändig vor Ihren Augen zerschlagen werde!“

Sanctus Bonifatius:gesehen kann man seine Sonntagspflicht in der Novus-Ordo-Messe. Ob nun irgendein armer Novus-Ordo-Jünger, der es nicht besser weiß,seine Sonntagspflicht darin, kann ich natürlich nicht beantworten. Es geht hier nicht um irgendwelche einzelnen Personen, sondern darum ob die Neue Messe an sich die Möglichkeit bietet die Sonntagspflicht zu erfüllen. Ich verweise auch noch einmal auf diesen Beitrag: Kann man die Sonntagspflicht in der neuen Messe erfüllen? Werter Sanctus Bonifatius:Sie vergessen, dass es sich - wie von mir bereits beschrieben -um ", sondern um fast die gesamte Mehrheit der Katholiken handelt, die keine andere Wahl hat, weil das heilige Messopfer in der überlieferten Form des Römischen Ritus ihnen entwederIch spreche hier von Entfernungen von häufig über 40 (!) km oder mehr - allein für eine Hinfahrt. Für Hin- und Rückfahrt müssen bei den meisten Gläubigen Wege von 100 km - bei manchen sogar 120 km - für eine einzige heilige Opfermesse kalkuliert werden.Obwohl die Sonntagspflicht wichtig ist, steht sie erst an dritter Stelle der Zehn Gebote Gottes. Die beiden ersten Gebote Gottes sind die allerwichtigsten und sie lauten:1. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren.Was heißt das?Deshalb gilt nach wie vor: Gott sieht zuerst auf den guten Willen des Menschen - auf seine aufrichtige oder auch auf seine unaufrichtige Gesinnung.Erst danach erfolgt das dritte Gebot der Sonntagspflicht. Hier fällt auf, dass Gott nicht von einer gültigen Sonntagspflicht spricht, weil er weiß, das es vielen Christen nicht immer möglich ist ohne eigenes Verschulden eine gültige Sonntagspflicht zu absolvieren.Was sich im Laufe der Zeit bei treu betenden Gottesdienstbesuchern im Novus Ordo zwangsläufig ergibt, sind unendlich viele Fragen.Falls sich im Laufe der Zeit zu viele Fragen anhäufen, auf die sich keine Antwort finden lässt, gibt es mehrere Möglichkeiten: entweder man erträgt im unablässigen Gebet regelmäßig den Gottesdienst im Novus Ordo oder man besucht nur noch sporadisch an Feiertagen die heilige Messe oder man verlässt die katholische Amtskirche durch den amtlichen Austritt.Durch eine Wallfahrt, durch traditionelle Gläubige oder durch ein Gebetstreffen ist es möglich, endlich die vorkonzilare wahre heilige tridentinische Opfermesse - die Messe aller Zeiten - kennenzulernen. Durch das Kennenlernen der Alten Messe lösen sich die vielen Fragen, die sich durch die modernistische Kirche zwangsläufig ergeben, in Windeseile auf, weil die wahre traditionelle Kirche Jesu Christi auf Gottes Wahrheit und nicht auf menschlicher Willkür gründet.Warum bekreuzigen sich die meisten Gottesdienstbesucher beim Betreten und Verlassen der Kirche nicht mit Weihwasser? Warum machen sie keine tiefe Kniebeuge vor dem Tabernakel? Warum unterhalten sie sich vor und unmittelbar nach Messbeginn in der Kirche anstatt laut oder leise zu beten? Warum wird vor Messbeginn kein Rosenkranzgebet gebetet? Warum wird das Rosenkranzgebet - sofern üblich - in liebloser Sprache „heruntergeleiert“ oder in einem Befehlston gebetet? Warum wird das Rosenkranzgebet nicht vom Priester, der ohnehin keine Beichte hört, vorgebetet? Warum weicht die Muttergottes- Engel-und Heiligenverehrung protestantischer Gleichgültigkeit? Warum wird an den Priesterseminaren des Novus Ordo keine katholische Mystik gelehrt? Warum wurde das Vaterunser abgeändert? Warum wird mir übel, weil man Gott nicht mehr um die Erlösung von dem Übel, sondern nur noch um die Erlösung von dem „Bösen“ bittet? Warum wird im Credo nicht mehr von der Hölle sondern stattdessen vom verharmlosenden Reich des Todes gesprochen? Warum wird vor lauter Leichenverbrennungen und Asche nicht mehr von der Auferstehung des Fleisches gesprochen? Warum betreten viele in unzüchtiger schamloser Kleidung, mit dämonischer Kennzeichnung (Tatoos) und mit Piercings - sogar auf der Zunge - versehen, die Kirche, den Altarraum oder gehen so zur Kommunion? Warum macht die katholische Amtskirche in ihren eigenen Wänden Werbung für Vorträge über den Schismatiker und Häretiker Martin Luther wenn gleichzeitig Werbezettel für das Rosenkranzgebet gegen die Abtreibung nicht in der Kirche aufgehängt werden dürfen? Warum besteht oftmals ein Wettstreit und Machtkampf zwischen Orgel und Gemeinde darüber, wer am schnellsten mit einem Lied fertig ist oder wer „mächtiger“ ist: die Orgel oder die singende Gemeinde? Warum kniet fast niemand mehr in der Kirche, vor dem Allerheiligsten, auch nicht im Gottesdienst und zum Schlussegen? Warum knien sogar die Messdiener (und Messdienerinnen) kaum noch am Altar?Warum gibt es vielerorts keine Kniebänke mehr?Warum werden Schrubber, Besen Eimer, Lappen und Staubsauger im Beichtstuhl platziert? Warum gibt es keine Kommunionbänke mehr oder sie werden nicht mehr genutzt? Warum wird man als Katholik gezwungen, eine fast leere weiße Wand oder ein leeres protestantisches Kreuz anzubeten? Warum wurden die kostbaren alten Heiligenfiguren oder Kruzifixe aus dem Altarraum entfernt oder in die hintersten Ecken der Kirche platziert? Warum werden modernistische hässliche oder künstlerisch verfremdete Heiligenfiguren aufgestellt? Warum gibt es einen häßlichen Götzenopfertisch als "Volksaltar"? Warum treten neben dem Priester Laien und Frauen - ausser den männlichen Messdienern - im geheiligten Altarraum auf? Warum gibt es Kommunionhelfer? Warum wird der Tabernakel versteckt, in die Ecke gestellt und warum ist ein Tabernakel oftmals als solcher kaum zu erkennen? Wo ist der heilige Erzengel Michael - als der Beschützer der heiligsten Eucharistie? Warum wird nicht mehr zum heiligen Erzengel Michael gebetet? Warum stehen links und rechts neben dem Kreuz zwei Blumensträuße in einer kleinen Nische, wo vorher Maria und Johannes-Figuren standen? Warum predigt der Priester nicht über die heiligen Sakramente, sondern meistens über "Weltliches"? Warum werden Bußgottesdienste anstelle der Beichte beworben und angeboten? Warum wird im Bußgottesdienst in einer Art Meditation ein sehr stark verkürzter allgemein „gefälliger Sündenspiegel“ vorgelesen? Warum werden vom Priester in der Predigt häufig Politiker, säkulare Personen der Zeitgeschichte oder Stars anstatt der Heiligen zitiert? Warum warnt der Priester nicht davor, die heilige Kommunion nur im Stand der heiligmachenden Gnade und als Mundkommunion zu empfangen? Warum laden einzelne Priester die Gläubigen explizit zum Empfang der heiligen Kommunion anstatt explizit zum Empfang der heiligen Beichte ein? Warum wird die Schlange beim Kommunionempfang immer länger, obwohl die Beichtschlange immer kürzer wird? Warum spricht der Priester sogar bei einer Beerdigung kaum noch von Sünde und Schuld?Warum kann man im Novus Ordo kaum persönlich zu Gott beten, weil man durch ein ständiges Wechselgebet zwischen Priester und Gemeinde davon abgehalten wird und deshalb Gefahr läuft, das persönliche Beten gänzlich zu verlernen? Warum wird vielerorts das Rosenkranzgebet als Totengebet durch ein selbstgebasteltes kreatives Totengebet ersetzt? Warum beeilen sich alle - auch oftmals der Priester - damit die Messe möglichst schnell zu Ende ist? Warum darf ein Laie das Allerheiligste zur Gebetsstunde aussetzen, weil der katholische Priester zum Kaffeekränzchen der katholischen Frauengemeinschaft eingeladen wurde? Warum sprechen die Priester von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes ohne zugleich auf seine Gerechtigkeit und Züchtigungen hinzuweisen? Warum verlassen die Gläubigen oftmals bevor der Priester geht, bereits die Kirche?Warum? Warum? Warum?Ich könnte hier noch zahlreiche weitere Beispiele auflisten. Tatsache ist und bleibt: Die heilige Messe ist und bleibt das höchste Gebet - auch wenn der Novus Ordo durch die falschen Riten - weniger gnadenreich ist. Weil der Novus Ordo wegen der Heiligen, die es weiterhin geben wird, vor Gott (noch) gültig ist, wird die Sonntagspflicht in vielen Fällen weiterhin vor Gott als gültig gelten.Wer sagt, dass der NOM und damit auch die Sonntagspflicht aufgrund zahlreicher falscher Riten ungültig ist, verurteilt damit nicht nur Gottes Heilige, z. B. alle seit über 50 Jahren selig und heilig gesprochenen Männer, Frauen und Kinder und alle NOM-Priester, die erkennbar um die Feier einer würdigen heiligen Messe bemüht sind, sondern auch alle NOM-Gläubigen unabhängig von den unzähligen und individuellen Gegebenheiten. Vor allem vergißt, wer den NOM selbstgerecht ablehnt und verurteilt, dass die Armen Seelen dringend unsere Gebete, Opfer und möglichst viele heilige Messen für ihre Erlösung aus dem Fegfeuer brauchen. Gute Gedanken und nette Erinnerungen nutzen einem Verstorbenen nichts. Was er braucht, sind unsere Gebete, heilige Messen, Weihwasser , Rosenkranzgebet, geweihte Kerzen und persönliche Sühnopfer, die wir stellvertretend für die Schuld der Armen Seelen vor Gott bringen sollen bzw. aufgrund von Gottes- und Nächstenliebe bringen müssen.Der Novus Ordo bleibt solange gültig, bis sich der „Gräuel der Verwüstung“ erkennbar ins Heiligtum setzt. Manche Gläubige nehmen - bevor sie im weiten Umkreis keine heilige lateinische Opfermesse finden - als Zeugen für die göttliche Wahrheit in der überlieferten Tradition - oftmals an Novus-Ordo-Messen teil. Jeder, der um die Sakrilegien im NOM weiß, muß versuchen, diese Liturgieverstümmelung zu vermeiden, indem er möglichst eine Alte Messe besucht. Jeder traditionell Gläubige darf an den Sakrilegien im NOM wie Handkommunion, ständiges Sitzen oder Stehen statt knien, Handkommunion, Kommunionhelferdienst, Lektorendienst usw. nicht aktiv teilnehmen, sondern muß versuchen sich und alle Glaubensgeschwister - besonders auch die Priester - in der Novus-Ordo-Messe durch unablässiges stilles Gebet zu heiligen bzw. um deren Umkehr zu beten. Als Christen haben wir die Pflicht zur Heiligkeit - nicht zur Kritik oder zu hochmütiger Verurteilung anderer Gläubiger.Erst wenn die heiligen Wandlungsworte abgeändert werden, erst wenn der Antichrist als Dämon in Menschengestalt vor aller Augen die Weltbühne betritt, erst wenn nur noch Laien oder Kommunionautomaten angeblich die heilige Kommunion spenden, wenn alle Religionen offiziell in der katholischen Kirche willkommen geheißen werden, wenn aus dem heiligen Kreuzesopfer und dem kostbaren Leib und Blut Christi eine Gemeinschaftsfeier mit Mahlcharakter und „dem Brot, nach dem wir greifen“ wird, wenn gleichgeschlechtliche Paare vom Priester am Altar gesegnet werden, wenn das Sakrament der heiligen Beichte durch alternative Bußgottesdienste ersetzt wird, wenn Jesus ständig als „unser aller Bruder“ und Maria ständig als „unsere Schwester im Glauben“ betitelt werden, dann ist es allerhöchste Zeit die katholische menschenzentrierte Amtskirche zu verlassen.Wer irgendwie kann, sollte unbedingt versuchen, schnellstmöglich eine lateinische Messe zu finden, notfalls per traditionellem katholischem Fernsehsender wie KTV. Man kann und sollte auch den persönlichen heiligen Schutzengel um Führung, Schutz und Segen bitten.Tatsache ist und bleibt: Die heilige Messe ist und bleibt das höchste Gebet - auch wenn der Novus Ordo - wegen der falschen Riten - wesentlich weniger gnadenreichBevor ich keinerlei heilige Messe habe, gehe ich werktags oft - nicht immer - (wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine unwürdige Zelebration zu erwarten ist) - in den Novus Ordo. Ich versinke dann vorher, während und nach der Messe im persönlichen Gebet für alle Gläubigen und besonders für den zelebrierenden Priester - soviel mir möglich ist.Sonntags besuche ich regelmäßig die wunderbare heilige Messe in der überlieferten Form des Römischen Ritus der Piusbruderschaft. Die Priester der FSSPX sind ganz hervorragende fromme Hirten, betende Priester, verständnisvolle Beichtväter und aussergewöhnlich begnadete Prediger, die unablässig von Gott, dem Heiland, den Geboten Gottes, den Gnadenmitteln, den Sünden, den Versuchungen, der Beichte, der Eucharistie, den heiligen Sakramenten, Himmel, Hölle, Fegfeuer, der göttlichen Vorsehung, dem Skapulier usw. sprechen.Gerne predigen die Priester der FSSPX auch auf besonderen Wunsch oder aus aktuellem Anlass über ein von Gläubigen gewünschtes Thema.Das Sonntagsgebot gründet auf den Zehn Geboten Gottes und natürlich auf den Sonntag als den Tag der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus.Die Apostelgeschichte 2 in der Bibel berichtet uns, dass die ersten Christen sich nicht auf die Erfüllung der Sonntagspflicht beschränkten, sondernTag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens.Deshalb müssen wir uns bemühen, nicht nur unserer "Sonntagspflicht" nach bestem Wissen und Gewissen nachzukommen, sondern auch der "Werktagspflicht" (wenn es uns berufs- alters- oder krankheitsbedingt irgendwie möglich ist) nachzukommen.Die lateinische Messe wird seitens der Konzilskirche mit größtem Argwohn beobachtet und entgegen dem Gebot der christlichen Gottes-und Nächstenliebe verurteilt, abgelehnt, fälschlicherweise als Sekte betrachtet und den Gläubigen wird die heilige überlieferte tridentinische Opfermesse regelrecht bewusst vorenthalten bzw. sie wird vor den Gläubigen durch die Amtskirche und durch die gesamte Umgebung "versteckt".. Die Bischöfe des Novus Ordo werden katholische Kirchen - auch solche mit kostbarer traditioneller religiöser Kunst oder mit Heiligengräbern, die wegen „schrumpfender Gläubigenzahl schließen müssen“, eher profanieren, verkaufen, säkularisieren (Hotel, Sporthalle, Columbarium, Bibliothek….) oder gar an falsche Religionen (Islam, Buddhisten, Hinduisten, Zeugen Jehovas…) abtreten, als dass sie diese gottgeweihten Häuser an die überlieferten traditionellen Bruderschaften abgeben!Wo bleibt die christliche Nächstenliebe der nachkonzilaren Amtskirche und wie geht sie mit der Bitte Jesu um, sich durch das ungerechte Mammon (das Geld) zur Ehre Gottes und des gesamten Himmels Freunde zu machen?Durch die Freimaurer profitieren die allermeisten katholischen Gotteshäuser oder Kapellen - bis auf eine Handvoll "Vorzeigeobjekte" (in Trier: St. Paulin, Dom, Liebfrauenkirche)vom Status eines sogenannten Weltkulturerbes oder vom kulturellen Erbe als "Denkmalschutz“ - welch ein Hohn! Die säkulare Tradition alter Gebäude, Wohnhäuser oder Denkmäler wird mit millionenschweren öffentlichem Budget beworben, saniert, gefördert und erhalten. Kirchliche traditionelle Kunst (Kirchengebäude und Inventar) - das kostbare Erbe und Vermächtnis aller unserer katholischen Vorfahren wird zerstört, künstlerisch „verfremdet“ oder wie Perlen vor die Säue geschleudert, indem kulturelle Schätze wie kostbare Hochaltäre, goldene Tabernakel, wertvolle Bilder, traditionelle reichbestickte Kaseln, handgearbeitete Altartücher und Kommunionbanktücher, wertvolle Holzschnitzarbeiten und Handwerkskunst zum Gedenken an den heiligen Zimmermann und Nährvater Jesu - den heiligen Josef-, Ambos, Statuen, Heiligenfiguren, Kommunionbänke, Kanzeln, Beichtstühle usw. mutwillig zerstört, missbraucht, verfremdet oder zugunsten von "zeitgemäßer moderner Kunst" herausgerissen werden.Im Saarland wurde vor einigen Jahrzehnten eine wunderschöne kleine alte traditionelle katholische Dorfkirche „zwangssaniert“. Als ein Gläubiger fragte, warum man die wunderschöne Marienstatue von ihrem Platz entfernte, entgegnete ihm der Priester:Der Mann war deswegen entsetzt und bat darum, die Muttergottes mit nach Hause nehmen zu dürfen, um sie in seinem Heim innerhalb seiner Familie aufzustellen. Der Priester antwortete spöttisch: „Der Gläubige bedankte sich und nahm die Muttergottes bei sich zu Hause auf.Genau zwei Wochen nach diesem Vorfall starb der Priester plötzlich bei einem rätselhaften Verkehrsunfall mit seinem Auto….Viele Jahre später (ich weiß leider nicht, in welchem Jahre die Kirche „saniert“ wurde) bat der nachfolgende Priester den Mann um die Rückgabe der Muttergottesfigur, um sie wieder in der Kirche aufzustellen. Der Gläubige verweigerte die Herausgabe, weil die Muttergottes zum Segen seiner Familie bei ihm „eine neue Heimat“ gefunden hat.Kann man es diesem Marienverehrer verdenken, dass er die Muttergottes vor Verunehrung oder möglicherweise vor einem traurigen „Eckendasein“ in seiner Dorfkirche beschützt?Die Subjektivität Ihrer Frage - werter Sanctus Bonifatius - stellt sich nicht, weil die Novus-Ordo-Besucher im sogenannten "guten" oder im nachkonzilar "erlernten" Gewissen handeln. Gott allein kennt die Absichten des Herzens und der Seele jedes einzelnen Menschen - auch wenn die Riten im Novus Ordo falsch sind und - sofern möglich - immer die gottgewollte überlieferte lateinische heilige Opfermesse als Sonntagsmesse mitgefeiert werden soll.