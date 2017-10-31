클릭 수4
Кардинал Мюллер: "Считаю причащение для неверных супругов "допустимым".
В своем вступительном слове для книги Рокко Буттильоне, посвященной Amoris Laetitia (радость любви), кардинал Герхард Мюллер сожалеет о "горьком противоречии", вызванном этим документом. Буттильоне - философ и итальянский политик.
Мюллер поддерживает заявление Буттильоне о том, что Amoris Laetitia (радость любви) имеет толкование, соответствующее доктрине католической церкви, и сознательно отстраняется от философа Джозефа Сейферта и "Сыновних изменений", оба из которых наглядно показали наличие еретических положений в Amoris Laetitia (радость любви).
Кардинал признает, что Святое причастие может быть отправлено только раскаявшимся грешникам, которые делают все возможное для предотвращения подобных греховных деяний в будущем.
Тем не менее, он также заявляет о том, что двоеженцы имеют право на причащение. Он приводит пример католика, который живет во втором браке, и был обращен в веру в зрелом возрасте, говоря о том, что первый брак такого человека не считается действительным. Стоит отметить, что такие заявления невозможно подкрепить положениями католической доктрины.
Заявления Мюллера противоречат Новому Завету и Тридентскому собору, который считает ересью собственные суждения человека о действительности брака или замужества без учета мнения церкви.
#newsZnulsvoftg
Мюллер поддерживает заявление Буттильоне о том, что Amoris Laetitia (радость любви) имеет толкование, соответствующее доктрине католической церкви, и сознательно отстраняется от философа Джозефа Сейферта и "Сыновних изменений", оба из которых наглядно показали наличие еретических положений в Amoris Laetitia (радость любви).
Кардинал признает, что Святое причастие может быть отправлено только раскаявшимся грешникам, которые делают все возможное для предотвращения подобных греховных деяний в будущем.
Тем не менее, он также заявляет о том, что двоеженцы имеют право на причащение. Он приводит пример католика, который живет во втором браке, и был обращен в веру в зрелом возрасте, говоря о том, что первый брак такого человека не считается действительным. Стоит отметить, что такие заявления невозможно подкрепить положениями католической доктрины.
Заявления Мюллера противоречат Новому Завету и Тридентскому собору, который считает ересью собственные суждения человека о действительности брака или замужества без учета мнения церкви.
#newsZnulsvoftg