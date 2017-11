E' USCITO IL MIO LIBRO SU FATIMA!!!

NE OFFRO UN ESTRATTO agli amici e fratelli di gloria tv.

Profetessa

il volere di Dio perché sia accolto fedelmente e integralmente dagli uomini del nostro tempo

Fra Pietro Pio M. Pedalino, FIMSF, Fatima 1917-2017: un grandioso evento profetico che interpella la Chiesa, Casa Mariana Editrice, Frigento 2017, pp. 8-11.

« Sebbene probabilmente questo scritto non aggiungerà alcuna novità nel campo della ricerca scientifica sul mistero di Fatima, la sua prospettiva peculiare potrà tuttavia essere d’aiuto per cogliere quegli aspetti cogenti di questo avvenimento impressionante che, all’inizio del secolo scorso, si è imposto per la sua rilevanza profetica, il suo spessore teologico, la sua densità spirituale.Tre ambiti chiamati in causa dalla Madonna a Fatima, a ricordare la serietà della vita umana nell’orizzonte sia della storia che della vita ultraterrena. Un avvertimento che penetra, con vigore insolito, all’interno del Cuore stesso della Chiesa perché essa, sposa di Cristo, gli sia fedele e non si lasci sedurre dagli inganni di quel mondo che, come insegna lo Spirito Santo, «tutto sta in potere del Maligno» (1Gv 5,19).Alla luce della concatenazione impressionante di profezie cattoliche e dei dati storici che indicano questo nostro tempo come lo scatenamento più mostruoso delle forze del male dall’inizio della storia umana, non sarà inutile né inopportuno offrire, come mi ripropongo, una riflessione su Fatima che si ponga primariamente sulla pista di percorrenza privilegiata della profezia o, più precisamente, del carisma profetico mariano, quello cioè incarnato dall’Immacolata Vergine e che si sta compiendo mediante le sue straordinarie manifestazioni nel mondo, di cui Fatima è, probabilmente, l’apoteosi.* * *Diversi teologi e gerarchi della Chiesa, volendo sminuire l’importanza delle apparizioni mariane odierne – i cui forti appelli sembrano infastidire non poche persone... –, si sforzano di “incatenarle” nello spazio ermeneutico dello statuto teologico delle rivelazioni private. Così facendo le manifestazioni della Vergine Maria, configurandosi come una “rivelazione” successiva a quella pubblica, si presenterebbero come fatti e parole che si aggiungono in modo inconsistente alla Parola rivelata.Così gli “attori” di questa riduzione dell’importanza delle mariofanie concludono: “Già tutto è rivelato, le apparizioni non servono a nulla e la Madonna con i suoi messaggi è, nella Chiesa, l’ultima ruota del carro” (sic!). Invece, a questo inquadramento teologico così “scheletrico” e svilente delle apparizioni della Santa Vergine (e anche Fatima ne paga le tristi conseguenze...), va detto che la categoria di “rivelazione privata”, pur essendo parzialmente valida per la comprensione degli eventi epifanici che interessano la Madre di Dio, non è del tutto adeguataper cogliere in modo profondo il loro significato.Secondo il parere di diversi studiosi e cultori delle apparizioni mariane (M. Hauke, S. De Fiores, A. Minutella), sarebbe più opportuna la loro inclusione all’interno della “Teologia dei carismi” e in particolare del carisma profetico di cui la Chiesa, in tutti i tempi, ha sempre bisogno, soprattutto oggi. In particolare, il professor M. Hauke, docente di Teologia presso l’Università di Lugano e presidente della Società Tedesca di Mariologia, spiega che le apparizioni mariane «fanno parte dei fenomeni profetici che accompagnano il cammino del popolo di Dio fin dall’inizio della sua storia», ricordando che la profezia non è un’esperienza carismatica delle origini ma è sempre al lavoro nella Chiesa in tutti i tempi.La Chiesa avrà sempre bisogno della profezia perché, secondo il noto adagio: «Ecclesia semper reformanda est», anche se è stata rigenerata dal lavacro del Sangue di Cristo, ha bisogno di essere sempre riformata, deve continuamente riesaminare se stessa per mantenersi sempre fedele al Signore nella vita e nella dottrina, confrontandosi costantemente con il progetto e la volontà di Dio su di Lei. E, della profezia, la Chiesa ha bisogno soprattutto oggi perché la sue infedeltà, malauguratamente, si stanno moltiplicando a dismisura.Profeta è colui che, per vocazione divina, parla in luogo e in nome di Dio comunicando agli uomini, ai qua li è mandato, quanto il Signore, con azione soprannaturale, gli ordina e gli svela; colui, quindi, che dice la parola di Dio, quella vera, quella “attualizzata”, quella che Dio qui e ora vuole che sia conosciuta. Da una parte è vero che, se la dottrina del sedicente profeta si allontana dalla parola di verità, egli non è un uomo di Dio: l’insegnamento del vero profeta deve essere conforme a quanto l’intera Rivelazione afferma circa l’adorazione di Dio, il culto e le esigenze morali; d’altra parte, però, la coerenza del profeta con la parola di Dio non è un’acquiescenza servile al testo sacro: pur fondandosi sulla parola, i profeti espongono come essi la integrano alla vita quotidiana e rivelano l’azione e la persona stessa di Dio nella vita personale degli individui e del popolo intero.In questo senso la Vergine Maria, Regina dei profeti, è la più grandedei nostri tempi perché svolge esattamente questa missione per la Chiesa e il mondo di oggi: attualizzare».