Un nouveau procès va commencer au Vatican

Le Vatican a annoncé le 13 juillet que Giuseppe Profiti, 56 ans, et Massimo Spina, 57 ans, ont été mis en accusation pour détournement des fonds de la Fondation Bambino Gesù. Profiti était son président et Spina son trésorier. La fondation soutient les activités de l'hôpital Bambino Gesù du Vatican à Rome.Ils sont accusés d'avoir payé 422 005,16 euros pour la rénovation d'un appartement destiné à l'ancien secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone. L'argent a profité à la société de construction Gianantonio Bandera. Le paiement a été effectué en novembre 2013 et en mai 2014. Le procès débutera le 18 juillet.