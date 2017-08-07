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Новый епископ Гонконга сдается китайским коммунистам

Вновь назначенный епископ Гонконга, Майкл Йонг уделил недостаточное внимание вопросу демонтажа крестов в коммунистическом Китае в период с 2013 по 2016 год. В ходе своей первой пресс-конференции, которая прошла 2 августа, он назвал этот момент "вопросом местного значения", который оказался "слишком запутанным и политизированным".

Издание ucanews сообщает, что сам Йонг признался, что они никогда не пойдет против правящего режима Пекина.

Изображение: Michael Yeung, asianews.it, #newsBkzqwbouxj
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