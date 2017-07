Cacciato dall'Università Cattolica di Lovanio per aver detto la verità!

a cura di Lorenzo Roselli

In questi tempi di irrefrenabile decomposizione morale, tutti (chi più chi meno) hanno dovuto, devono o dovranno. È inevitabile. Si tratti della simpatia del vicino di casa, della ragazza di cui ci si è invaghiti, di un posto assicurato nella lista civica data per vincente e alle volte persino di un lavoro, come il caso dell’accademico belga Stéphane Mercier, rChe le università europee non siano esattamente le cattedrali della cultura (secondo la definizone di Etienne Gilson) di medievale memoria, purtroppo lo sappiamo fin troppo bene.Tuttavia l’ateneo da cui il professor Mercier è stato cacciato non è l’Università Libera di Bruxelles o l’Università di Gand, ma niente poco di meno che l’Università Cattolica di Lovanio.Nel marzo 2017, infatti, non meglio precisati studenti hanno pensato bene di denunciare al Rettorato Mercier a cagione delle sue scandalose lezioni dove, pensate un po’, veniva addirittura ribadito il magistero teologico morale della Chiesa in un’Università (almeno nominalmente) cattolica.Capirete bene che quando l’ho incrociato alla Marcia per la Vita di quest’anno (20 maggio 2017), non ho potuto esimermi dallo scambiare con lui una gradevolissima chiacchierata che vorremo chiamare con lessico giornalistico “intervista”.Buongiorno! Mi duole doverlo affermare in questi termini, ma purtroppo per me non c’è alcun futuro lavorativo in Belgio. Lovanio ha posto su di me uno stigma ed anche le altre università belga (statali o private) non mi assumeranno mai per non creare “incidenti diplomatici” con essa.Assolutamente sì! Diciamo le cose come stanno, l’Università Cattolica di Lovanio non ha più nulla di cattolico! Nella sua facoltà di Medicina si praticano aborti, non esiste alcuna formazione teologico-morale e vengono sostenute da più parti tesi incompatibili con il Magistero, sopratutto per quanto concerne l’omosessualità.La Conferenza Episcopale Belga lo sa benissimo, eppure non fa nulla… Loro accettano tutto questo.No, moralmente non l’accettano. Ma appunto, solo moralmente, quasi “privatamente.” Si rifiuta categoricamente di affrontare un’autentica battaglia culturale su questi temi nonostante ve ne sia un un grandissimo bisogno. Non si vuole contraddire il mondo, gli stessi fedeli belga che, benché ridotti ormai ad uno sparuto numero, sembrano ben lontani da una qualsivoglia concezione realmente cattolica dell’esistente.Totalmente. Specie in fatto di bioetica. Mons. Léonard è un grandissimo vescovo, ripieno di spirito e zelo cristiano.Purtroppo è sempre stato ostracizzato ed isolato dagli altri vescovi, persino mentre era a capo della Conferenza Episcopale.Partiamo dal presupposto che la filosofia autentica, più sana, si muove in accordo con la Fede. L’Etica e la difesa della Ragione naturale vanno in sintonia con la Fede cattolica, in un’di tommasiana memoria.Per qualsiasi alunno di Filosofia è importante lo studio della tradizione tomistica, poiché questa ci aiuta a comprendere in maniera più completa la realtà e previene sensibilmente la pervasione sociale del relativismo e della cultura della morte.San Tommaso ci forma nella lotta contro l’errore, poiché l’errore e le menzogne detestano la luce rappresentata dalla Verità filosofica che li dissolve.Un’esperienza straordinaria! È un piacere immenso trovarsi a Roma, centro della Cristianità e quindi centro del mondo, a difendere la vita dei più deboli, i diritti civili davvero negati.Con noi, si ergono i martiri del Colosseo, i Sommi Pontefici di San Pietro, la testimonianza dei più gloriosi santi.La presenza della Santa Sede, del Papato, mi riempiono di gioia e mi danno sicurezza.La mia fidanzata [] ha un lavoro stabile e può garantirmi, assieme alla mia famiglia, un buon supporto materiale. In ogni caso sono strenuamente convinto che la Provvidenza saprà farsi sentire, ho totale fiducia in Dio.Nel frattempo, chiederei ai lettori di Radio Spada di pregare per me, il mio futuro, la mia famiglia.Grazie a te per queste belle parole, Lorenzo. Spero davvero di poter accogliere al più presto il tuo invito. Un saluto agli amici di Radio Spada!