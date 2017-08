¿Se encontró la ciudad perdida donde Jesús multiplicó los panes?

Crédito: CSAJCO

JERUSALÉN, 10 Ago. 17 / 03:29 pm ( ACI ).- En recientes excavaciones en la costa noreste del Mar de Galilea, un grupo de arqueólogos descubrió lo que podría ser evidencia de la antigua ciudad de Betsaida-Julias, lugar donde ocurrió el milagro de la multiplicación de cinco panes y dos peces que alimentó a 5 mil personas.Además de este milagro narrado en el Evangelio de San Lucas, el Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins - CSAJCO (Centro para el Estudio del Judaísmo Antiguo y de los Orígenes Cristianos) indicó en un artículo publicado el 8 de agosto , que en aquel lugar Jesús habría realizado su ministerio y sería el hogar de tres de sus apóstoles: Pedro, Andrés y Felipe.Las excavaciones se llevaron a cabo bajo los auspicios del Instituto Kinneret de Arqueología Galilea en la Universidad de Kinneret (Israel) y fue dirigido por el Dr. Mordechai Aviam junto al Dr. Steven Notley de la Universidad Nyack (Nueva York).Según CSAJCO, “debido a su importancia en la tradición cristiana, los estudiosos trataron de identificar el área” que según fuentes históricas, “sugieren que estaba situado cerca del río Jordán, en el gran valle entre Galilea y los Altos del Golán”.“Ahora –continúa– se ha descubierto evidencia que indica que Betsaida-Julias estaba situada en otro sitio: El-Araj, en la reserva natural del Valle de Beteiha en la orilla del Mar de Galilea”.El historiador Flavio Josefo describió en sus textos la ciudad de Betsaida y explicó que el tetrarca judío Herodes Filipo II, transformó el lugar de una villa de pescadores en una auténtica ciudad romana.Rami Arav, director del Proyecto de Excavaciones de Betsaida, dijo a través de un correo electrónico enviado a National Geographic que aún no hay evidencia suficiente para identificar El-Araj con la antigua ciudad o un anterior pueblo pesquero judío.En la investigación arqueológica actual, el Dr. Aviam junto a sus colaboradores encontraron restos del período bizantino dos metros bajo tierra, que se remonta a la etapa final del Imperio Romano.Si bien con anterioridad se descartó la posibilidad de encontrar algo de este período, al encontrarse una pieza de cerámica en 2014, los arqueólogos empezaron a concentrarse en el área y aumentaron sus expectativas.“Hay monedas, cerámica, un mosaico, paredes y un baño de estilo romano, lo que nos lleva a creer que no se trataba simplemente de un pueblo, sino de una gran ciudad romana”, afirmó Aviam en declaraciones a la Agencia EFE, y añadió que existen ruinas del periodo entre el 300 y 100 A.C.Las excavaciones continuarán del 17 de junio al 12 de julio de 2018, con la esperanza de descubrir más pruebas para el asentamiento del período romano y la ciudad perdida de los apóstoles de Jesús.